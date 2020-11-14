Нападник Миная Антон Шиндер, який встиг пограти за низку німецьких клубів і має у своєму доробку виступи за національну команду, поділився очікуваннями від протистояння "синьо-жовтих" з командою Йоахіма Льова.

"Навіть і не пригадаю, коли востаннє збірна Німеччини так серйозно готувалася до чергового випробування на міжнародній арені. Втім, німці і не приховують, що поєдинок з українцями для них немов фінальний, вони повинні перемагати, інакше про перше місце в групі можна забути. Тому Йоахім Льов і мобілізував всі сили, хоча обидві збірні не зможуть виставити оптимальні склади.

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Господарям не допоможуть травмований Йозуа Кімміх і дискваліфікований Тоні Кроос, але у рульового Бундестіму довга лава запасних і він не помилиться, якщо замість них кине в бій Матіаса Гінтера і Юліана Брандта. А ось у нашого Андрія Шевченка вибір не такий широкий.

Я не можу стверджувати, що у збірної Німеччини немає слабких місць, однак доводиться констатувати, що вона – фаворит. Виконавська майстерність підопічних Льова вища. Тим не менш, переконаний, що Андрій Шевченко та його помічники до дрібниць вивчили Бундестім і постараються здивувати якимись домашніми заготовками.

На мій погляд, нашим не варто вплутуватися з німцями у відкритий футбол, а взяти на озброєння тактику, випробувану у недавньому матчі Ліги націй з грізними іспанцями, коли у Києві була здобута історична вікторія. Маю на увазі чітко налагоджені дії на підступах до свого штрафного майданчика і блискавичний перехід від захисту до атаки. Оскільки німці будуть наступати великими силами, то потрібно постаратися зловити їх на стрімкому контрвипаді. Головне, щоб реалізація не підвела. І ще я звернув увагу на те, що голкіпери збірної України допускають прикрі помилки через раз, тому в протистоянні з німцями "метелики" не повинні залетіти у наші ворота", – сказав Шиндер у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, матч проти Бундестіму відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.

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