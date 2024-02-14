Россия готова приютить у себя самый грязный "мусор" со всего мира.

В среду (13 февраля) суд Амстердама приговорил бывшего нападающего сборной Нидерландов Квинси Промеса к 6 годам заключения, информирует De Telegraaf.

Экс-игроки сборной Украины не вышли на одно поле с россиянами – клуб выполнил позор до конца

Футболист фигурирует в деле о контрабанде наркотиков. В январе 2020 года из Бразилии в порт Антверпена прибыли две партии кокса весом 650 и 712 килограммов. Промес был одним из главных организаторов преступления, "инвестировав" свои 75 тысяч евро.

Голландец еще до начала расследования успел сбежать в Россию, где выступает за московский Спартак. На судебных заседаниях он не появляется и, очевидно, еще долго будет вынужден скрываться на "болотах". Адвокат сразу объявил о намерении подавать апелляцию. 32-летнему Промесу грозит наказание по еще одному делу – он ножом ранил кузена во время семейных разборок.

Россия впервые с начала полномасштабной войны сыграет с европейской сборной – известна дата позорного матча