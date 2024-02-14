Росія готова прихистити у себе найбрудніше "сміття" зі всього світу.

У середу (13 лютого) суд Амстердама засудив колишнього нападника збірної Нідерландів Квінсі Промеса до 6 років ув'язнення, інформує De Telegraaf.

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Футболіст фігурує у справі про контрабанду наркотиків. У січні 2020 року з Бразилії до порту Антверпена прибули дві партії кокса вагою 650 та 712 кілограмів. Промес був одним з головних організаторів злочину, "інвестувавши" свої 75 тисяч євро.

Нідерландець ще до початку розслідування встиг втекти до Росії, де виступає за московський Спартак. На судових засіданнях він не з'являється і, вочевидь, ще довго буде змушений ховатися на "болотах". Адвокат відразу оголосив про намір подавати апеляцію. 32-річному Промесу загрожує покарання у ще одній справі – він ножем поранив кузена під час сімейних розбірок.

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