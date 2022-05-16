Дело тянется с 2011 года, когда Верель вместе с тремя своими братьями устроили перестрелку у ночного клуба. Были ранены трое охранников. Первое задержание экс-футболиста произошло в 2012 году.

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Накануне суд вынес приговор. Вереля приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает GFNF со ссылкой на L’Équipe. Ожидается, что Тони подаст апелляцию, чтобы не оказаться за решеткой, пока следствие окончательно не будет завершено.

К слову, Тони Верель успел поиграть за ряд французских клубов, среди которых Нанси, Лион, Бордо, Ланс и другие. Также в активе уже бывшего футболиста 8 поединков в составе своей сборной, в которых он отметился голом. Выступая за Ланс, забивал в Киеве Динамо в рамках Лиги чемпионов 1998/99.

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