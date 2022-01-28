Судебная волокита с участием форварда Реала Карима Бензема и экс-хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна приблизилась к долгожданному завершению.

Со счета Бензема было списано 230 тысяч компенсации, которую должен получить Вальбуэна в качестве компенсации за шантаж публикацией личного секс-видео, сообщает Le Parisien. Сумма была арестована судом из-за обращения представителей Матье.

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Интересно, что суд постановил, что Карим должен заплатить 75 тысяч евро. Также пятеро обвиняемых обязаны были заплатить 150 тысяч евро, а Бензема еще должен возместить 80 тысяч за судебные издержки. Форвард Реала вместе со своим адвокатом уже подали апелляцию на судебное решение.

Напомним, скандал с шантажом Вальбуэна разгорелся в 2015 году. Преступники угрожали публикацией личного секс-видео, а Бензема посоветовал Матье заплатить. Следствие настаивало на том, что форвард Реала был посредником и передавал требования шантажистов.

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