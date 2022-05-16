Справа тягнеться із 2011 року, коли Верель разом з трьома своїми братами влаштували перестрілку біля нічного клубу. Були поранені три охоронці. Перше затримання екс-футболіста відбулося в 2012 році.

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Напередодні суд виніс вирок. Вереля засудили до трьох років позбавлення волі, повідомляє GFNF з посиланням на L’Équipe. Очікують, що Тоні подасть апеляцію, щоб не опинитися за ґратами, поки слідство остаточно не буде завершене.

До слова, Тоні Верель встиг пограти за низку французьких клубів, серед яких Нансі, Ліон, Бордо, Ланс та інші. Також у активі вже колишнього футболіста 8 поєдинків у складі своєї національної збірної, в яких він відзначився голом. Виступаючи за Ланс, забивав у Києві Динамо в рамках Ліги чемпіонів 1998/99.

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