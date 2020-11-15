"Вы получите игрока, который может сыграть слева в обороне, закрыть позицию левого центрбека, может играть левого вингбека, может выйти в полузащите.

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Это как более молодая версия Джеймса Милнера. Алаба – универсальный игрок, да еще и делает все качественно. У него немало достижений, он победитель и знает, что нужно сделать для победы. Это как раз то, что нужно вам", – цитирует Хески Rousing the Kop.

К слову, Давид Алаба станет свободным агентом следующим летом. Тогда же ему исполнится 29 лет. В свою очередь Джеймсу Милнеру стукнет 35 уже в январе.

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