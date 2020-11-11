Мюнхенский клуб не намерен продавать австрийского защитника Дэвида Алабу в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

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Контракт Алабы с Баварией действует до лета 2021, и уже в январе игрок сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом. Переговоры о новом договоре с действующим победителем ЛЧ очень сложные – мюнхенцы не соглашаются на запросы игрока, который хочет получать 25 млн евро в год.

Однако даже перспективы потерять такого игрока бесплатно не заставят Баварию выставить его на трансфер. Руководство клуба даже не рассматривает вариант с продажей Алабы в январе.

Добавим, что Алаба провел в Баварии 12 лет. Ранее сообщалось, что Реал и Барселона являются приоритетными вариантами для игрока, но он также готов перейти в Ливерпуль, Манчестер Сити, Ювентус или ПСЖ.

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