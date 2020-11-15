"Ви отримаєте гравця, який може зіграти зліва в обороні, закрити позицію лівого центрбека, може грати лівого вінгбека, може вийти в півзахисті.

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Це наче молодша версія Джеймса Мілнера. Алаба – універсальний гравець, та ще й робить усе якісно. У нього чимало досягнень, він переможець і знає, що потрібно зробити для перемоги. Це якраз те, що потрібно вам", – цитує Хескі Rousing the Kop.

До слова, Давід Алаба стане вільним агентом наступного літа. Тоді ж йому виповниться 29 років. Натомість Джеймсу Мілнеру стукне 35 вже в січні.

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