Британская легенда скончался на 73-м году жизни, сообщает официальный твиттер "шпор".

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Клеменс начал профессиональную карьеру в Сканторпе, а летом 1967-го Билл Шенкли пригласил его в Ливерпуль. На Энфилде кипер завоевал 5 чемпионских титулов, по одному Кубку Англии и Кубку лиги, трижды брал Кубок европейских чемпионов, дважды – Кубок УЕФА, другие трофеи. Проиграв конкуренцию за место в основе "красных" Брюсу Гроббелару, Клеменс перебрался в Тоттенхэм. С лондонцами он победил в Кубке Англии и выиграл Кубок УЕФА в сезоне 1983/84.

После завершения карьеры в 1988 году Рэй Клеменс присоединился к тренерскому штабу "шпор", но особых успехов на менеджерской ниве не снискал.

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