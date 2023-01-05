Украинский нападающий Виталий Балашов покинул Актобе, сообщает пресс-служба казахского клуба.

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Где продолжит карьеру 31-летний футболист, пока неизвестно.

Напомним, Балашов – воспитанник Черноморца, за который дебютировал в 2008 году. В Украине также выступал за Говерлу и Олимпик. Успел поиграть за польскую Вислу, румынский Милсами, белорусскую Ислочь, российский Тамбов (6 матчей в 2020-м) и карагандинский Шахтер.

В Актобе перешел в августе 2021 года и в текущем сезоне в 22 матчах забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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