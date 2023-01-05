Український нападник Віталій Балашов покинув Актобе, повідомляє прес-слубжа казахського клубу.

Ворскла офіційно попрощалась з вихованцем Динамо, який "втік" після липневого єврокубкового матчу

Де продовжить кар'єру 31-річний футболіст, наразі невідомо.

Нагадаємо, Балашов – вихованець Чорноморця, за який дебютував у 2008 році. В Україні також виступав за Говерлу і Олімпік. Встиг пограти за польську Віслу, румунський Мілсамі, білоруську Іслоч, російський Тамбов (6 матчів у 2020-му) та карагандинський Шахтар.

В Актобе перейшов у серпні 2021 року і у поточному сезоні у 22 матчах забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією