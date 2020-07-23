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Экс-форвард Ливерпуля Фаулер предложил свои услуги командам Чемпионшипа

23 июля 14:25 - Читати українською
Экс-форвард Ливерпуля Фаулер предложил свои услуги командам Чемпионшипа
Робби Фаулер / AAP

Бывший нападающий английского Ливерпуля Робби Фаулер готов начать новый этап своей тренерской карьеры на родине.

45-летний специалист подал заявки на вакантные должности в Бристоль Сити и Бирмингеме.

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"Я отправил резюме, хотя и не уверен, каким путем идут эти клубы. Могут быть разные разговоры, но пока никаких переговоров я не вел. Это тот случай, когда нужно подождать и все станет известно", – рассказал англичанин Dubai Eye.

Отметим, что Робби Фаулер покинул Брисбен в конце июня. С австралийским клубом он работал с весны 2019-го. До этого Фаулер тренировал тайский Муангтонг Юнайтед, в котором ранее завершил профессиональную карьеру.

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Англия Бирмингем Бирмингем Бристоль Сити Бристоль Сити Чемпионшип Робби Фаулер
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