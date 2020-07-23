Экс-форвард Ливерпуля Фаулер предложил свои услуги командам Чемпионшипа

45-летний специалист подал заявки на вакантные должности в Бристоль Сити и Бирмингеме.

Вест Бромвич вернулся в АПЛ, известны участники плей-офф, команда легенды Динамо вылетела – Чемпионшип 2019/20 завершен

"Я отправил резюме, хотя и не уверен, каким путем идут эти клубы. Могут быть разные разговоры, но пока никаких переговоров я не вел. Это тот случай, когда нужно подождать и все станет известно", – рассказал англичанин Dubai Eye.

Отметим, что Робби Фаулер покинул Брисбен в конце июня. С австралийским клубом он работал с весны 2019-го. До этого Фаулер тренировал тайский Муангтонг Юнайтед, в котором ранее завершил профессиональную карьеру.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном