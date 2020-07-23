Екс-форвард Ліверпуля Фаулер запропонував свої послуги командам Чемпіоншипу

45-річний фахівець подав заявки на вакантні посади в Брістоль Сіті та Бірмінгемі.

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"Я надіслав резюме, хоча і не маю певності, яким шляхом ідуть ці клуби. Можуть бути різні розмови, та наразі жодних перемовин я не вів. Це той випадок, коли треба зачекати та все дізнатися", – розповів англієць Dubai Eye.

Відзначимо, що Роббі Фаулер покинув Брісбен наприкінці червня. Із австралійським клубом він працював із весни 2019-го. До цього Фаулер тренував тайський Муангтонг Юнайтед, у якому раніше завершив професіональну кар'єру.

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