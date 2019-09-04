Экс-форвард Лестера Окадзаки нашел новый клуб

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки перебрался в испанскую Уэску.
Опытный нападающий подписал контракт с "сине-гранатовыми", сообщает официальный сайт клуба.
Окадзаки покинул Малагу – японец присоединился к "анчоусам" месяц назад
Окадзаки перебрался к арагонцам в статусе свободного агента. Накануне он покинул Малагу, не успев сыграть за "анчоусов" ни одной минуты. С Уэской 33-летний японец заключил соглашение по схеме 1+1.
Ранее в течение 4-х сезонов он защищал цвета английского Лестер Сити и приложился к сенсационному чемпионскому титулу "лис" в сезоне 2015/16. В прошлом сезоне Синдзи Окадзаки провел 21 матч в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.
В нынешнем сезоне Уэска выступает в Сегунде. После 3-х туров новая команда японского форварда набрала 6 очков и идет в группе лидеров.
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