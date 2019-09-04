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Экс-форвард Лестера Окадзаки нашел новый клуб

4 сентября 22:41 90 Читати українською
Экс-форвард Лестера Окадзаки нашел новый клуб
Синдзи Окадзаки / AP

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки перебрался в испанскую Уэску.

Опытный нападающий подписал контракт с "сине-гранатовыми", сообщает официальный сайт клуба.

Окадзаки покинул Малагу – японец присоединился к "анчоусам" месяц назад

Окадзаки перебрался к арагонцам в статусе свободного агента. Накануне он покинул Малагу, не успев сыграть за "анчоусов" ни одной минуты. С Уэской ​​33-летний японец заключил соглашение по схеме 1+1.

Ранее в течение 4-х сезонов он защищал цвета английского Лестер Сити и приложился к сенсационному чемпионскому титулу "лис" в сезоне 2015/16. В прошлом сезоне Синдзи Окадзаки провел 21 матч в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне Уэска ​​выступает в Сегунде. После 3-х туров новая команда японского форварда набрала 6 очков и идет в группе лидеров.

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Испания Трансферы Синдзи Окадзаки Синдзи Окадзаки Трансферы Чемпионата Испании Уэска Уэска
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