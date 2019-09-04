Экс-форвард Лестера Окадзаки нашел новый клуб

Форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки перебрался в испанскую Уэску.

Опытный нападающий подписал контракт с "сине-гранатовыми", сообщает официальный сайт клуба.

Окадзаки покинул Малагу – японец присоединился к "анчоусам" месяц назад

Окадзаки перебрался к арагонцам в статусе свободного агента. Накануне он покинул Малагу, не успев сыграть за "анчоусов" ни одной минуты. С Уэской ​​33-летний японец заключил соглашение по схеме 1+1.

Ранее в течение 4-х сезонов он защищал цвета английского Лестер Сити и приложился к сенсационному чемпионскому титулу "лис" в сезоне 2015/16. В прошлом сезоне Синдзи Окадзаки провел 21 матч в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне Уэска ​​выступает в Сегунде. После 3-х туров новая команда японского форварда набрала 6 очков и идет в группе лидеров.

FICHAJE | ¡LA GUINDA DEL PASTEL! El japonés Shinji Okazaki se convierte en nuevo delantero de la @SDHuesca por una temporada, más una segunda opcional.



@okazakiofficial



¡Bienvenido!

¡Welcome!

ようこそ



info: https://t.co/q1igmF6hkd pic.twitter.com/O6JPEkPRql — SD Huesca (@SDHuesca) September 4, 2019

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси