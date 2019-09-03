Окадзаки покинул Малагу – японец присоединился к "анчоусам" месяц назад

Опытный форвард Синдзи Окадзаки разорвал контракт с испанской Малагой.

О досрочном завершении сотрудничества "анчоусов" с 33-летним японцем сообщил официальный сайт клуба.

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Малага вынуждена была пойти на такой шаг по экономическим причинам. Испанский клуб не смог внести Окадзаки в заявку на сезон из-за превышения потолка зарплат. Итак, 1-летнее соглашение ветерана с андалусийцами расторгнуто.

Синдзи Окадзаки сделал себе имя в Европе благодаря выступлениям за немецкие Штутгарт и Майнц, а также английский Лестер. В частности, с "лисами" форвард сенсационно стал чемпионом Англии в сезоне 2015/16.

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