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Екс-форвард Лестера Окадзакі знайшов новий клуб

4 вересня 22:41 479 Читать на русском
Екс-форвард Лестера Окадзакі знайшов новий клуб
Сіндзі Окадзакі / AP

Форвард збірної Японії Сіндзі Окадзакі перебрався до іспанської Уески.

Досвідчений нападник підписав контракт із "синьо-гранатовими", повідомляє офіційний сайт клубу.

Окадзакі покинув Малагу – японець приєднався до "анчоусів" місяць тому

Окадзакі перебрався до арагонців у статусі вільного агента. Напередодні він покинув Малагу, за яку не встиг зіграти жодної хвилини. Із Уескою 33-річний японець уклав угоду за схемою 1+1.

Раніше впродовж 4-х сезонів він захищав кольори англійського Лестер Сіті та доклався до сенсаційного чемпіонського титулу "лисиць" у сезоні 2015/16. У минулому сезоні Сіндзі Окадзакі провів 21 матч в АПЛ, у яких відзначився однією результативною передачею.

У нинішньому сезоні Уеска виступає у Сегунді. Після 3-х турів нова команда японського форварда набрала 6 очок і йде в групі лідерів.

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Іспанія Трансфери Сіндзі Окадзакі Сіндзі Окадзакі Трансфери Чемпіонату Іспанії Уеска Уеска
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