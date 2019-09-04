Екс-форвард Лестера Окадзакі знайшов новий клуб

Форвард збірної Японії Сіндзі Окадзакі перебрався до іспанської Уески.
Досвідчений нападник підписав контракт із "синьо-гранатовими", повідомляє офіційний сайт клубу.
Окадзакі покинув Малагу – японець приєднався до "анчоусів" місяць тому
Окадзакі перебрався до арагонців у статусі вільного агента. Напередодні він покинув Малагу, за яку не встиг зіграти жодної хвилини. Із Уескою 33-річний японець уклав угоду за схемою 1+1.
Раніше впродовж 4-х сезонів він захищав кольори англійського Лестер Сіті та доклався до сенсаційного чемпіонського титулу "лисиць" у сезоні 2015/16. У минулому сезоні Сіндзі Окадзакі провів 21 матч в АПЛ, у яких відзначився однією результативною передачею.
У нинішньому сезоні Уеска виступає у Сегунді. Після 3-х турів нова команда японського форварда набрала 6 очок і йде в групі лідерів.
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