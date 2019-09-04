Екс-форвард Лестера Окадзакі знайшов новий клуб

Форвард збірної Японії Сіндзі Окадзакі перебрався до іспанської Уески.

Досвідчений нападник підписав контракт із "синьо-гранатовими", повідомляє офіційний сайт клубу.

Окадзакі покинув Малагу – японець приєднався до "анчоусів" місяць тому

Окадзакі перебрався до арагонців у статусі вільного агента. Напередодні він покинув Малагу, за яку не встиг зіграти жодної хвилини. Із Уескою 33-річний японець уклав угоду за схемою 1+1.

Раніше впродовж 4-х сезонів він захищав кольори англійського Лестер Сіті та доклався до сенсаційного чемпіонського титулу "лисиць" у сезоні 2015/16. У минулому сезоні Сіндзі Окадзакі провів 21 матч в АПЛ, у яких відзначився однією результативною передачею.

У нинішньому сезоні Уеска виступає у Сегунді. Після 3-х турів нова команда японського форварда набрала 6 очок і йде в групі лідерів.

FICHAJE | ¡LA GUINDA DEL PASTEL! El japonés Shinji Okazaki se convierte en nuevo delantero de la @SDHuesca por una temporada, más una segunda opcional.



@okazakiofficial



¡Bienvenido!

¡Welcome!

ようこそ



info: https://t.co/q1igmF6hkd pic.twitter.com/O6JPEkPRql — SD Huesca (@SDHuesca) September 4, 2019

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси