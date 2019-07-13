Экс-форвард Карпат перешел в Росарио Сентраль

Бывший нападающий львовских Карпат Себастьян Рибас стал игроком аргентинского Росарио Сентраль.

Росарио Сентраль на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего Себастьяна Рибаса. Клуб арендовал футболиста на год с опцией выкупа.

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В прошлом сезоне футболист выступал в составе Лануса, забив 5 голов в 19 поединках чемпионата Аргентины.

Рибас был на контракте в Карпатах с 2017 по 2018 годы, но через месяц после подписания контракта был отдан в аренду в Патронато.

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