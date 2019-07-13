Екс-форвард Карпат перейшов у Росаріо Сентраль

Колишній нападник львівських Карпат Себастьян Рібас став гравцем аргентинського Росаріо Сентраль.

Росаріо Сентраль на своєму офіційному сайті повідомив про перехід нападника Себастьяна Рібаса. Клуб орендував футболіста на рік з опцією викупу.

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У минулому сезоні футболіст виступав у складі Лануса, забивши 5 голів у 19 поєдинках чемпіонату Аргентини.

Рібас був на контракті у Карпатах з 2017 по 2018 роки, але через місяць після підписання контракту був відданий в оренду у Патронато.

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