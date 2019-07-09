Хачериди сватают в Динамо – почему этот трансфер не нужен киевлянам

Возвращаться туда, где когда-то тебе было хорошо – не всегда правильное решение. Это касается и Евгения Хачериди – экс-защитника Динамо, которого снова сватают в ряды "бело-синих".

Евгений Хачериди – безусловно, один из лучших центрбеков Динамо за последнее десятилетие. Бывший защитник сборной Украины находился в системе киевлян в течение 10 лет – с 2008-го по 2018-й. Прошлым летом Хачериди на правах свободного агента не без скандала покинул Динамо и перешел в ПАОК.

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Там у украинца откровенно не сложилось – за весь сезон 2018/19 Евгений провел в составе греческого гранда лишь 11 поединков (по 3 – в квалификации ЛЧ, чемпионате и Кубке, 2 – в Лиге Европы). За 712 сыгранных минут в пассиве Хачериди 3 желтых и 1 красная карточка. Последним матчем украинца за ПАОК стала встреча Лиги Европы против Челси 29 ноября 2018 года –тогда защитник покинул поле уже на 6-й минуте, получив прямую красную карточку. С тех пор Хачериди только раз попал в заявку ПАОКа на матч – это случилось еще в январе.

Неудивительно, что экс-защитник сборной Украины совершенно не оправдал надежд, возложенных на него в Греции, хотя это не помешало его команде стать чемпионом и завоевать национальный кубок. Сейчас 31-летний защитник, несмотря на действующий еще 2 года контракт, готовится к новому сезону в Киеве, хотя официально о его уходе из ПАОКа еще не объявляли.

На днях появилась информация о возможном возвращении Евгения Хачериди в Динамо всего спустя год после неоднозначного прощания. "Футбол 24" доказывает, почему такой вероятный трансфер не принесет пользы вице-чемпиону Украины.

1. Характер Хачериди

Не секрет, что у бывшего защитника "бело-синих" характер – далеко не подарок. В течение карьеры у Хачериди случались недоразумения практически со всеми тренерами – в частности, и с нынешним наставником Динамо Александр Хацкевич. По словам еще одного экс-защитника сборной Украины Артема Федецкого, Евгений не конфликтовал разве что с Михаилом Фоменко, который сумел найти общий язык с опальным игроком.

Кроме тренеров, Хачериди вполне может "наехать" и на одноклубников – вспоминаются те же конфликты с Александром Алиевым. Сейчас в Динамо строится довольно молодая команда, которой свойственна нестабильность. Подписание в такой ситуации защитника, который мало того, что в своей нынешней форме не является образцом надежности, так еще и своим вспыльчивым характером может убить уверенность молодых партнеров – не лучшее решение.

2. Прошлогодний скандал в Динамо

8 марта 2018 года случился эпизод, который, по сути, решил дальнейшую судьбу защитника в столице Украины. В матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио травму получил Тамаш Кадар. Александр Хацкевич дал указание Хачериди разминаться, однако в итоге выпустил на поле Артема Шабанова. Как обьяснил тренер после игры, Хачериди отказался выходить на замену, мотивировав это тем, что не сможет сыграть на позиции левого центрбека.

После этого инцидента защитник лишь однажды попал в заявку команды на игру, однако больше в составе Динамо так и не сыграл. Учитывая, что Хацкевич остался тренером Динамо, то перспективы Хачериди в команде выглядят призрачными. Хотя президент клуба Игорь Суркис не держит зла на Евгения – возможно, и наставник "бело-синих" простил своего экс-подопечного и готов дать ему еще один шанс?

3. Ненадлежащие игровые кондиции

Хачериди в 2019 году не провел ни одного официального матча. Защитник проиграл конкуренцию в команде из еще более слабого чемпионата, чем украинский. Даже из тех 11-ти поединков, которые успел провести украинец в составе греческой команды, он сыграл полностью только 5. Конечно, при наличии мотивации можно через некоторое время выйти на определенный уровень, но есть ли эта мотивация у экс-игрока сборной Украины? Это известно только самому Евгению. Пока не очень заметно, благодаря чему нынешний Хачериди может помочь нынешнему Динамо. Разве что опытом, ведь за его плечами действительно хорошая карьера.

К слову, неудачи украинца в Греции отразились и на его стоимости. Еще в начале 2018 года Хачериди стоил 5 млн евро (по данным Transfermarkt). Сейчас – только 1,75 млн.

4. Высокая зарплата

Хачериди достался ПАОКу бесплатно, поэтому получил хороший личный контракт. По информации СМИ, зарплата защитника в Греции составляла около 1,5 млн евро ежегодно. Не секрет, что сейчас Динамо перешло на режим экономии средств, поэтому такого оклада центрбек в Киеве не получит, разве что пойдет на существенное снижение своих финансовых аппетитов.

Хачериди уже 31 год – именно сейчас у него едва ли не последний шанс получить приличный контракт, ведь до завершения карьеры осталось не так долго. Игорь Суркис вряд ли предложит Евгению крайне выгодные финансовые условия – реально высоких зарплат, как раньше, сейчас в Украине нет. Предлагать серьезные деньги отдельному футболисту представляется целесообразным только в одном случае – если это действительно топовый исполнитель, который принесет пользу команде на футбольном поле, а затем его можно будет выгодно продать. 31-летний Хачериди – не тот случай.

5. Наличие приличных центральных защитников

Хачериди трудно назвать универсалом – он выступал преимущественно в роли правого центрбека. На этой позиции у Динамо нет существенных проблем – есть Никита Бурда и Артем Шабанов. Кроме того, в центре обороны могут при необходимости сыграть Сергей Сидорчук и новичок Мохаммед Кадири.

А еще не стоит забывать о Денисе Попове – чемпиона мира-2019 в составе сборной Украины U-20. Молодой центрбек потрясающе отыграл Мундиаль в Польше, забил 3 гола и стал одним из открытий турнира. Потенциальное возвращение Хачериди может поставить жирный крест на перспективах талантливого Попова в киевской команде. Безусловно, Евгений может еще несколько лет провести на приличном уровне, но со стратегической точки зрения куда целесообразнее делать ставку именно на 20-летнего Дениса.

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