Чемпионат Польши, 13 тур

Легия – Сталь Мелец – 1:3

Голы: Крамер, 90 – Шкурин, 38, Волкович, 50, Нинокио, 84

Сталь прервала серию из четырех поражений подряд в рамках Экстраклясы. Жертвой неожиданно стала варшавская Легия, упавшая в подобное пике.

Украинский вингер забил дебютный гол в Польше и помог команде одержать победу – видео эффектного удара

Победу для Стали обеспечил Илья Шкурин, забивший гол и отдавший две результативные передачи. Булорус, игравший в свое время за киевское Динамо, в нынешнем сезоне уже записал в свой актив 4 гола и 5 ассистов.