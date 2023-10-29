Экс-форвард Динамо зажег в Польше – забил гол и отдал два ассиста, организовав сенсацию
18:22 - Читати українською
Легия проиграла Стали Мелец (1:3) в рамках 13-го тура Экстраклясы. Илья Шкурин стал главным героем поединка.
Чемпионат Польши, 13 тур
Легия – Сталь Мелец – 1:3
Голы: Крамер, 90 – Шкурин, 38, Волкович, 50, Нинокио, 84
Сталь прервала серию из четырех поражений подряд в рамках Экстраклясы. Жертвой неожиданно стала варшавская Легия, упавшая в подобное пике.
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Победу для Стали обеспечил Илья Шкурин, забивший гол и отдавший две результативные передачи. Булорус, игравший в свое время за киевское Динамо, в нынешнем сезоне уже записал в свой актив 4 гола и 5 ассистов.
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