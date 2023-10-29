Чемпіонат Польщі, 13 тур

Легія – Сталь Мелець – 1:3

Голи: Крамер, 90 – Шкурін, 38, Волковіч, 50, Нінокіо, 84

Сталь перервала серію із чотирьох поразок поспіль в рамках Екстракляси. Жертвою несподівано стала варшавська Легія, яка впала у подібне піке.

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Перемогу для Сталі забезпечив Ілля Шкурін, який забив гол та віддав дві результативні передачі. Булорус, який свого часу грав за київське Динамо, у нинішньому сезоні вже записав у свій актив 4 голи та 5 асистів.