Екс-форвард Динамо запалив у Польщі – забив гол і віддав два асисти, організувавши сенсацію
18:17 - Читать на русском
Легія програла Сталі Мелець (1:3) в рамках 13-го туру Екстракляси. Ілля Шкурін став головним героєм поєдинку.
Чемпіонат Польщі, 13 тур
Легія – Сталь Мелець – 1:3
Голи: Крамер, 90 – Шкурін, 38, Волковіч, 50, Нінокіо, 84
Сталь перервала серію із чотирьох поразок поспіль в рамках Екстракляси. Жертвою несподівано стала варшавська Легія, яка впала у подібне піке.
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Перемогу для Сталі забезпечив Ілля Шкурін, який забив гол та віддав дві результативні передачі. Булорус, який свого часу грав за київське Динамо, у нинішньому сезоні вже записав у свій актив 4 голи та 5 асистів.
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