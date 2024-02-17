Нападающий Илья Шкурин принес победу Стали Мелец в матче против второй команды Экстраклясы – Шленска из Вроцлава.

Чемпионат Польши, 21 тур

Шленск – Сталь Мелец – 0:1

Гол: Шкурин, 45

На момент начала игры Шленск вместе с Ягеллонией возглавлял турнирную таблицу, но потерпел второе поражение подряд. На 45-й минуте Сталь Мелец хитро разыграла штрафной удар, который результативно завершил Илья Шкурин.

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24-летний нападающий классно убрал соперника на замахе, после чего сильным ударом поразил ворота. 0:1 – Сталь Мелец поднялась на 8 место, одержав вторую победу подряд.

Для Ильи Шкурина это уже 10-й гол в Экстраклясе 2023/24. Белорусский форвард, который в сезоне 2021/22 выступал за киевское Динамо, вышел на чистое второе место в списке бомбардиров чемпионата Польши, имея еще и 5 ассистов. У Эрика Эспозито из Шленска 14 результативных ударов.