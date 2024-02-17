Нападник Ілля Шкурін приніс перемогу Сталі Мелець у матчі проти другої команди Екстракляси – Шльонска з Вроцлава.

Чемпіонат Польщі, 21 тур

Шльонск – Сталь Мелець – 0:1

Гол: Шкурін, 45

На момент початку гри Шльонск разом з Ягеллонією очолював турнірну таблицю, але зазнав другої поразки поспіль. На 45-й хвилині Сталь Мелець хитро розіграла штрафний удар, який результативно завершив Ілля Шкурін.

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24-річний нападник класно прибрав суперника на замасі, після чого сильним ударом вразив ворота. 0:1 – Сталь Мелець піднялася на 8 місце, здобувши другу перемогу поспіль.

Для Іллі Шкуріна це вже 10-й гол в Екстраклясі 2023/24. Білоруський форвард, який у сезоні 2021/22 виступав за київське Динамо, вийшов на чисте друге місце у списку бомбардирів чемпіонату Польщі, маючи ще й 5 асистів. У Еріка Еспозіто зі Шльонска 14 результативних ударів.