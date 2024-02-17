Артем Полярус на правах свободного агента перебрался из Термалики в Заглембе Сосновец. Соглашение с 31-летним полузащитником рассчитано до завершения сезона 2023/24, информирует пресс-служба клуба.

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В свое время Полярус пересекался с Хацкевичем в Динамо-2. Это было в сезоне 2014/15 – тогда хавбек выступал за дубль киевлян, а тренер посреди сезона покинул команду и возглавил сборную Беларуси.

Полярус стал уже 5-м украинским футболистом в составе Заглембе Сосновец, который занимает последнее место в Первой лиге Польши. Ранее в команду перебрались Алексей Довгий, Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий и Алексей Быков. Украинец есть и в тренерском штабе Хацкевича – одним из его ассистентов стал Владимир Аржанов.

Ранее Артем Полярус выступал за Александрию, а в 2019 году принял странное решение поехать в РФ. Там он защищал цвета Химок и Ахмата, а после полномасштабного вторжения россиян в Украину разорвал контракт и перешел в Термалику.

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