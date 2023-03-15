Зира уже третий тур подряд не может одержать победу в чемпионате Азербайджана. Не помогли ей изменить печальную статистику и наши соотечественники.

Чемпионат Азербайджана, 27-й тур

Зира – Сабах – 0:2

Голы: Волков, 52, Микельс, 62

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В очередном матче азербайджанского первенства Зира на своем поле уступила одному из лидеров – Сабаху. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва соперник в течение десяти минут забил дважды и закрепился на второй строчке турнирной таблицы.

Впервые за Зиру вышел бывший нападающий Динамо Владислав Кулач, который еще в конце января присоединился к новой команде. Форвард на 81-й минуте заменил еще одного украинца – Эльдара Кулиева (успел провести 4 матча), который пришел из Миная. К сожалению, помочь Зире спасти хотя бы ничью, бывшие представители УПЛ не смогли.

Напомним, после 27-ми туров Зира в турнирной таблице чемпионата Азербайджана идет на четвертой строчке и отстает от лидера – Карабаха – на 34 очка.

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