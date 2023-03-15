Зіра вже третій тур поспіль не може здобути перемогу в чемпіонаті Азербайджану. Не допомогли їй змінити сумну статистику і наші співвітчизники.

Чемпіонат Азербайджану, 27-й тур

Зіра – Сабах – 0:2

Голи: Волков, 52, Мікельс, 62

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У черговому матчі азербайджанської першості Зіра на своєму полі поступилась одному з лідерів – Сабаху. Перший тайм минув без голів, а по перерві суперник протягом десяти хвилин забив двічі і закріпився на другій сходинці турнірної таблиці.

Вперше за Зіру вийшов колишній нападник Динамо Владислав Кулач, який ще наприкінці січня приєднався до нової команди. Форвард на 81-й хвилині замінив ще одного українця – Ельдара Кулієва (встиг провести 4 матчі), який прийшов з Миная. На жаль, допомогти Зірі врятувати бодай нічию, колишні представники УПЛ не змогли.

Нагадаємо, після 27-ми турів Зіра у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану йде на четвертій сходинці і відстає від лідера – Карабаха – на 34 очки.

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