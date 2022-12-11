Напередодні збірна Бразилії завершила свої виступи на ЧС-2022, поступившись в 1/4 фіналу Хорватії у серії післяматчевих пенальті. Після завершення поєдинку головний тренер "селесао" Тіте покинув свою посаду. Футбольна громадськість одразу ж стала пропонувати можливих кандидатів.

ЧС-2022: Тіте офіційно покинув збірну Бразилії після другого вильоту на стадії 1/4 фіналу

Висловився щодо потенційного наставника і колишній форвард Динамо Клебер. "Як я дізнався зі своїх джерел, Вітор Перейра веде перемовини з Федерацією футболу Бразилії. Чекаємо на результати переговорів", – написав Клебер на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, Перейра у якості тренера став дворазовим чемпіоном Португалії з Порту, здобув золото з грецьким Олімпіакосом і китайським Шанхай СІПГ. Останнім його клубом був бразильський Корінтіанс.

Нагадаємо, Клебер виступав за Динамо у 2004-2008 роках – у складі киян бразилець провів 74 матчі, в яких забив 28 голів.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал