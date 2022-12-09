Главный тренер сборной Бразилии Тите и со второй попытки не смог подарить стране титул чемпиона мира.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 против хорватов оказался последним для наставника "селесао", информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2) – видео голов и серии пенальти

61-летний Тите заранее предупреждал, что катарский Мундиаль станет его прощальным турниром. Контракт с бразильской федерацией формально завершится 31 декабря. Тите заменил Дунгу в июне 2016 года и вывел Бразилию в четвертьфинал ЧМ-2018, где она проиграла Бельгии. На нынешнем Мундиале ситуация повторилась – выход в четвертьфинал и поражение европейцам (хорватам в серии пенальти). Единственные успехи Тите во главе "селесао" – золотые и серебряные медали Копа Америка (2019 и 2021 соответственно).

Добавим, что уже седьмой участник чемпионата мира лишается главного тренера. Ранее без работы остались Карлуш Кейруш (Иран), Тата Мартино (Мексика), Роберто Мартинес (Бельгия), Отто Аддо (Гана), Паулу Бенту (Южная Корея) и Луис Энрике (Испания).

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