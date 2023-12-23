Украинский форвард Адеринсола Эсеола может трудоустроиться в команде третьего по силе дивизиона, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 32-летний нападающий близок к подписанию контракта с новичком Второй лиги – ЮКСА.

Напомним, Эсеола – воспитанник киевского ЦСКА. Успел поиграть за Динамо, Арсенал, Десну, Александрию, кропивницкую Зирку, Ворсклу и Львов. За рубежом выступал в 4-х командах чемпионата Индии, казахских Кайрате и Акжайыке и болгарском Хебире. Весеннюю часть прошлого сезона Адеринсола провел во Львове, который после завершения соревнований прекратил существование.

С августа Эсеола играл за любительский Штурм из Иванкова. В его составе футболист провел 12 матчей в трех турнирах (чемпионат и Кубок Украины среди любителей плюс Открытый чемпионат Киевской области), голами не отмечался.

К слову, на зимнюю паузу ЮКСА ушел на второй строчке турнирной таблицы Второй лиги, набрав 40 очков.

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