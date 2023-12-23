Український форвард Адерінсола Есеола може працевлаштуватись у команді третього за силою дивізіону, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 32-річний нападник близький до підписання контракту з новачком Другої ліги – ЮКСА.

Нагадаємо, Есеола – вихованець київського ЦСКА. Встиг пограти за Динамо, Арсенал, Десну, Олександрію, кропивницьку Зірку, Ворсклу та Львів. За кордоном виступав у 4-х командах чемпіонату Індії, казахських Кайраті та Акжайику і болгарському Хебирі. Весняну частину минулого сезону Адерінсола провів у Львові, який після завершення змагань припинив існування.

Із серпня Есеола грав за аматорський Штурм з Іванкова. У його складі футболіст провів 12 матчів у трьох турнірах (чемпіонат та Кубок України серед аматорів плюс Відкритий чемпіонат Київської області), голами не відзначався.

До слова, на зимову паузу ЮКСА пішов на другій сходинці турнірної таблиці Другої ліги, набравши 40 очок.

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