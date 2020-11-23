"Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все ставали на колено – ладно, если бы это было по желанию, но нет.

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А с августа началась еще одна акция: на 8-й минуте матча останавливали, все снова становились на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд – столько времени душили Джорджа Флойда. Эта акция впервые была проведена 31 августа матче с Оклахомой, я на колено снова не встал. В той же встрече произошел конфликт нашего капитана Клебера с тренерским штабом.

Клебера заменили, вместо него выпустили темнокожего молодого футболиста. Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жесткой форме выразил тренеру и руководству прямо в раздевалке.

Клебера мгновенно отстранили от игр и тренировок, хотя контракт вроде пока не разорвали – в составе на официальном сайте он есть. Я был единственным, кто поддержал бразильца, – мы в команде с ним чаще всех общались, поскольку он еще помнит русский язык", - отметил Сарамутин в интервью Спорт Экспресс.

Напомним, Клебер выступал в составе Динамо с 2004 по 2008 годы, и после аренды в Палмейрас продолжил карьеру в Бразилии. К слову, Остин Боулд выступает во втором американском дивизионе.

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