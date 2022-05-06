"Я счастлив, потому что болельщики чувствуют ко мне огромную любовь, которую я буду помнить вечно. Есть много причин и ситуаций, чтобы это решение материализовалось сейчас. Мне нужно жить и наслаждаться другими вещами в жизни, футбола было много, но это еще не все, мне нужно восстановить много связей, например с моими детьми", – приводит слова Рубена официальный сайт Росарио Сентраль.

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Отметим, что аргентинец по возвращении в родной клуб стал настоящей легендой, став лучшим бомбардиром в истории (261 поединок, 104 гола).

Успел Рубен поиграть и за Динамо с 2012 по 2016 годы, хотя он в большинстве своем отправлялся в аренду из киевского клуба. В составе "бело-синих" сыграл всего 15 матчей, забив гол и ассист.

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