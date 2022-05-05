"Я заканчиваю этот цикл не меланхолично, а сознательно, радостно, счастливо, потому что Бог позволил мне выйти за рамки того, что позволяли мои способности. Я сыграл на лучших стадионах мира, в лучших странах против лучших игроков, в лучших чемпионатах мира. Поэтому я считаю свою футбольную карьеру удачной.

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Говоря об Аваи, я заканчиваю этот цикл с ощущением выполненного задания. Речь идет не только о победе или поражении, а о наследии. Когда я пришел сюда, у меня была цель оставить наследство. Оставить людям месседж, что я смог достойно реализоваться в профессии", – рассказал Бетао в комментарии официальному сайту Аваи.

Напомним, бразильский защитник перешел в Динамо из Сантоса за 1,6 млн евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015-м вернулся в Киев, однако не произвел впечатление на руководство киевлян и после полугода пребывания в клубе контракт с ним не продлили.

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