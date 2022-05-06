"Я щасливий, тому що вболівальники відчувають до мене величезну любов, яку я пам'ятатиму вічно. Є багато причин та ситуацій для того, щоб це рішення матеріалізувалося зараз. Мені потрібно жити та насолоджуватися іншими речами в житті, футболу було багато, але це ще не все, мені потрібно відновити багато зв'язків, наприклад, з моїми дітьми", – наводить слова Рубена офіційний сайт Росаріо Сентраль.

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Зазначимо, що аргентинець після свого повернення в рідний клуб став справжньою легендою, ставши найкращим бомбардиром в історії (261 поєдинок, 104 голи).

Встиг Рубен пограти і за Динамо з 2012 по 2016 роки, хоча він здебільшого вирушав у оренди з київського клубу. В складі "біло-синіх" зіграв лише 15 матчів, забивши гол та асист.

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