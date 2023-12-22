Украинский форвард литовского Шауляя Алексей Щебетун заинтересовал сразу несколько польских клубов, сообщил журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале.

Защитник Шахтера может досрочно покинуть европейский клуб – ранее из команды списали легенду Динамо

По информации источника, интерес к 26-летнему украинцу в Польше существует давно – еще в конце прошлого лета его хотел подписать представитель первого дивизиона Ресовия (Жешув). В свою очередь слухи о предложении от познанской Варты, которые СМИ распространили накануне, не соответствуют действительности.

Напомним, Щебетун – воспитанник Динамо. Успел поиграть также за каменскую Сталь, запорожский Металлург, краматорский Авангард, Оболонь и белорусский Луч. Его контракт с Шауляем истекает 31 декабря 2023 года. В текущем сезоне он провел за литовский клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?