Український форвард литовського Шауляя Олексій Щебетун зацікавив одразу декілька польських клубів, повідомив журналіст Пьотр Слонка у своєму Telegram-каналі.

Захисник Шахтаря може достроково покинути європейський клуб – раніше з команди списали легенду Динамо

За інформацією джерела, інтерес до 26-річного українця у Польщі існує давно – ще наприкінці минулого літа його хотів підписати представник першого дивізіону Ресовія (Жешув). Натомість чутки про пропозицію від познанської Варти, які ЗМІ розповсюдили напередодні, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Щебетун – вихованець Динамо. Встиг пограти також за кам'янську Сталь, запорізький Металург, краматорський Авангард, Оболонь та білоруський Луч. Його контракт з Шауляєм спливає 31 грудня 2023 року. У поточному сезоні він провів за литовський клуб 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?