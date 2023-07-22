Карпаты намерены подписать Александра Гладкого, который находится в статусе свободного агента, информирует Sportarena.

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Для "львов" усиление атаки является приоритетным на трансферном рынке. 35-летнего Гладкого рассматривают как один из вариантов.

Напомним, Гладкий ранее играл за Шахтер, Динамо, Днепр, Зарю и другие клубы. В составе "горняков" Александр оформлял дубль в ворота Барселоны на Камп Ноу в матче Лиги чемпионов. Прошлый сезон нападающий провел в Черноморце, за который сыграл 21 матч и забил 1 гол.

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