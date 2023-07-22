Карпати мають намір підписати Олександра Гладкого, який перебуває у статусі вільного агента, інформує Sportarena.

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Для "левів" підсилення атаки є пріоритетним на трансферному ринку. 35-річного Гладкого розглядають як один з варіантів.

Нагадаємо, Гладкий раніше грав за Шахтар, Динамо, Дніпро, Зорю та інші клуби. У складі "гірників" Олександр оформлював дубль у ворота Барселони на Камп Ноу в матчі Ліги чемпіонів. Минулий сезон нападник провів у Чорноморці, за який зіграв 21 матч та забив 1 гол.

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