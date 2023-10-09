Французский форвард в феврале 2022-го перешел в Брест, чтобы попытаться восстановить свой уровень и продолжить выступления. Впрочем, Реми ни одного матча за бретонцев так и не сыграл. В прямом эфире Prime Video 36-летний нападающий объявил о завершении карьеры.

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"После тщательного обдумывания я принял решение прекратить играть, учитывая все мои травмы за последние шесть месяцев. У тела есть свои пределы. Это мудрое решение. После футбола есть жизнь, дети", – цитирует француза L'Équipe.

Лоик Реми выступал за такие клубы, как Марсель, Челси и Лион. Вместе с "ткачами" он получал дважды титул чемпиона Франции в сезонах 2006/07 и 2007/08. С лондонцами становился чемпионом в АПЛ в 2015 году.

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