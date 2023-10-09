Французький форвард в лютому 2022 року перейшов у Брест, щоб спробувати відновити свій рівень та продовжити виступи. Втім, Ремі жодного матчу за бретонців так і не зіграв. В прямому ефірі Prime Video 36-річний нападник оголосив про завершення кар'єри.

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"Після ретельного обмірковування я ухвалив рішення припинити грати, враховуючи усі мої травми за останні шість місяців. Тіло має свої межі. Це мудре рішення. Після футболу є життя, діти", – цитує француза L'Équipe.

Лоїк Ремі виступав за такі клуби, як Марсель, Челсі та Ліон. Разом з "ткачами" він здобував двічі титул чемпіона Франції у сезонах 2006/07 та 2007/08. З лондонцями ставав чемпіоном АПЛ у 2015 році.

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