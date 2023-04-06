"Як центральний нападник, я не думаю, що Хаверц є фінішером. Він фальшива дев'ятка? Так, але коли ви граєте з таким гравцем, як Кай, вам потрібні голи з флангу. Я б використав приклад Фірміно, бо Хаверц схожий за стилем гри на Фірміно, тому вам потрібні такі гравці як Салах або Мане, які б забігали з глибини.

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На цю мить, звичайно, ми бачили на вихідних, що Мудрик змарнував шанс, але він ставить себе на цю позицію, тому, якщо у них є гравці, які вміють робити швидкі забігання з глибини, вони повинні грати на цій позиції", – наводить слова Старріджа MSN.

Нагадаємо, що Мудрик зіграв у 8 поєдинках за Челсі та відзначився 1 асистом. У грі з Астон Віллою Михайло мав два класних моменти, але не зміг забити.

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