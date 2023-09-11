Лондонцы недавно расторгли контракт с 28-летним футболистом, что позволило нападающему бесплатно присоединиться к турецкому Трабзонспору.

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Арсенал потратил на трансфер Николя Пепе 72 миллиона фунтов. "Канониры" договаривались с Лиллем о разбивке платежа и согласно информации Mirror, лондонцы все еще должны французскому клубу около 10 млн за переход вингера, которого уже нет в команде.

Напомним, что Арсенал купил Николя Пепе в 2019 году. Ивуарийцу не удалось продемонстрировать свой лучший уровень в АПЛ и в прошлом сезоне он отправился в аренду в Ниццу. Но и возвращение во Францию не помогло Пепе улучшить форму.

За "канониров" он сыграл в 112 матчах, забив 27 голов и оформив 21 ассист.

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