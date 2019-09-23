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Экс-форвард Баварии Герреро силой раздел игрока, не хотевшего меняться футболками

13:04 131 Читати українською
Экс-форвард Баварии Герреро силой раздел игрока, не хотевшего меняться футболками
Паоло Герреро / AFP

Опытный нападающий бразильского Интернасьонала Паоло Герреро стоит на страже футбольных традиций.

Курьезный инцидент произошел после матча 20-го тура бразильской Серии А, в котором "колорадос" противостояли Шапекоэнсе. Об этом сообщает SporTV.

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Герреро захотел обменяться футболками с хавбеком "зеленейших" Марсио Араужо. Перуанец снял амуницию, пожал руку оппоненту и протянул ему майку, ожидая ответного жеста. Однако, тот взял футболку и пошагал дальше. Это возмутило Герреро и тот силой стащил майку с Араужо.

К слову, на профессиональном уровне Паоло Герреро дебютировал в Бундеслиге. Он защищал цвета мюнхенской Баварии и Гамбурга, а в 2012 году вернулся на родной континент. В нынешнем сезоне в его активе 9 матчей в чемпионате Бразилии, в которых форвард забил 3 мяча. Летом Герреро вместе со сборной Перу дошел до финала Копа Америка.

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Мир футбольные курьёзы Видеоновости Шапекоэнсе Шапекоэнсе Интернасьонал Интернасьонал Паоло Герреро Паоло Герреро Бразилия
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