Екс-форвард Баварії Герреро нахабно роздягнув гравця, який не хотів мінятися футболками

Досвідчений нападник бразильського Інтернасьйонала Паоло Герреро стоїть на варті футбольних традицій.

Курйозний інцидент трапився після матчу 20-го туру бразильської Серії А, в якому "колорадос" протистояли Шапекоенсе. Про це повідомляє SporTV.

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Герреро захотів обмінятися футболками з хавбеком "зелених" Марсіо Араужо. Перуанець зняв амуніцію, потиснув руку опоненту та протягнув йому майку, очікуючи відповіді. Однак, той узяв футболку й пішов собі далі. Це обурило Герреро й той силоміць стягнув майку з Араужо.

До слова, на професіональному рівні Паоло Герреро дебютував у Бундеслізі. Він захищав кольори мюнхенської Баварії і Гамбурга, а в 2012 році повернувся на рідний континент. У нинішньому сезоні в його активі 9 матчів у чемпіонаті Бразилії, в яких форвард забив 3 м'ячі. Влітку Герреро разом зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка.