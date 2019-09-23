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Экс-голкипер сборной Англии Джеймс закрутил в танце украинку на популярном телешоу

11:43 70 Читати українською
Экс-голкипер сборной Англии Джеймс закрутил в танце украинку на популярном телешоу
Дэвид Джеймс / Alamy

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс, очевидно, нашел себя вне футбольных полей. Еще недавно эксцентричный кипер принял участие в британских "Танцах со звездами".

Экс-игрок ряда английских клубов стал участником 17-го сезона шоу Strictly Come Dancing.

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Джеймс исполнил фокстрот в паре с украинской танцовщицей Надеждой Бычковой. В премьерном выпуске телепрограммы они зажгли под культовый хит Three Lions (Football's Coming Home). Бывший вратарь неожиданно одел форму арбитра, а украинка – платье, стилизованное под форму сборной Англии. Жюри, однако, танец Джеймса и Бычковой не слишком понравился. По оценкам судей они заняли лишь 12-е место.

Напомним, что Дэвид Джеймс выступал за Уотфорд, Ливерпуль, Астон Виллу, Вест Хэм и другие клубы. Также за его плечами 53 поединка в составе "Трех львов" и тренерский опыт на посту наставника индийского Керала Бластерс.

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