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Виалли может стать президентом Сампдории

14:33 24 Читати українською
Виалли может стать президентом Сампдории
Джанлука Виалли / BBC Sport

Экс-нападающий Ювентуса и Челси Джанлука Виалли может стать президентом генуэзской Сампдории.

Президент Сампдории Массимо Ферреро рассматривает возможность продажи клуба за 100 млн евро, сообщает goal.com.

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По информации источника, новым президентом может стать легенда итальянского футбола Джанлука Виалли. В статусе футболиста бывший форвард выигрывал с Сампдорией Серию А и Кубок обладателей Кубков, также победил в Лиге чемпионов с Ювентусом и еще раз выиграл Кубок обладателей Кубков с Челси.

Правда, Виалли может получить приглашение от итальянской Федерации футбола стать помощником Роберто Манчини в национальной сборной.

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Теги
Италия Челси Челси Ювентус Ювентус Сампдория Сампдория Джанлука Виалли Джанлука Виалли Массимо Ферреро
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