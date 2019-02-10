Виалли может стать президентом Сампдории

Экс-нападающий Ювентуса и Челси Джанлука Виалли может стать президентом генуэзской Сампдории.
Президент Сампдории Массимо Ферреро рассматривает возможность продажи клуба за 100 млн евро, сообщает goal.com.
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По информации источника, новым президентом может стать легенда итальянского футбола Джанлука Виалли. В статусе футболиста бывший форвард выигрывал с Сампдорией Серию А и Кубок обладателей Кубков, также победил в Лиге чемпионов с Ювентусом и еще раз выиграл Кубок обладателей Кубков с Челси.
Правда, Виалли может получить приглашение от итальянской Федерации футбола стать помощником Роберто Манчини в национальной сборной.
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