Екс-директор Мілана Мірабеллі може замінити Мончі в Ромі

Колишній спортивний директор Мілана Массімо Мірабеллі може зайняти аналогічну посаду в Ромі.

Рома шукає потенційну заміну Рамону Мончі, якого активно сватають у Барселону, повідомляє goal.com.

Віаллі може стати президентом Сампдорії

В Італії спортивного директора активно критикують, також ЗМІ пов'язують його з поверненням в Іспанію. Нагадаємо, попереднім клубом фахівця була Севілья.

Массімо Мірабеллі займав аналогічну посаду в Мілані, коли президентом був китайський бізнесмен Йонгхонг Лі.