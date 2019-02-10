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Екс-директор Мілана Мірабеллі може замінити Мончі в Ромі

14:59 25 Читать на русском
Екс-директор Мілана Мірабеллі може замінити Мончі в Ромі
Массімо Мірабеллі / Calciomercato

Колишній спортивний директор Мілана Массімо Мірабеллі може зайняти аналогічну посаду в Ромі.

Рома шукає потенційну заміну Рамону Мончі, якого активно сватають у Барселону, повідомляє goal.com.

Віаллі може стати президентом Сампдорії

В Італії спортивного директора активно критикують, також ЗМІ пов'язують його з поверненням в Іспанію. Нагадаємо, попереднім клубом фахівця була Севілья.

Массімо Мірабеллі займав аналогічну посаду в Мілані, коли президентом був китайський бізнесмен Йонгхонг Лі.

Теги
Мілан Мілан Рома Рома Італія Массімо Мірабеллі Рамон Мончі
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