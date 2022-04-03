Атлетико Минейро стал чемпионом штата, обыграв в решающем матче Крузейро (3:1). Свою медаль и получил бывший игрок Динамо – полузащитник Че Че.

Чемпионат штата Минас-Жерайс, финал

Атлетико Минейро – Крузейро – 3:1

Голы: Халк, 31, 80 (пен),Фернандес, 65 – Эду, 90

Героем финала стал знаменитый Халк, оформивший дубль. В первом тайме 35-летний экс-форвард сборной Бразилии ударом из-за пределов штрафной открыл счет, а в конце игры реализовал пенальти.

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Еще один гол в составе победителей забил Фернандес, который эффектно убрал защитника и мощным ударом пробил кипера. Крузейро ответил только на последних секундах, забив после углового. 3:1 – Атлетико Минейро стал чемпионом штата.

Свою медаль победителя получил и Че Че, хоть и просидел всю игру в запасе. Это первый трофей полузащитника после ухода из Динамо. В киевской команде бразилец находился с июля 2018-го по апрель 2019-го, но провел всего 16 матчей. Его контракт принадлежит Сан-Паулу, а за Атлетико Че Че выступает на правах аренды.

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