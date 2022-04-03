Атлетіко Мінейро став чемпіоном штату, обігравши у вирішальному матчі Крузейро (3:1). Свою медаль і отримав колишній гравець Динамо – півзахисник Че Че.

Чемпіонат штату Мінас-Жерайс, фінал

Атлетіко Мінейро – Крузейро – 3:1

Голи: Халк, 31, 80 (пен),Фернандес, 65 – Еду, 90

Героєм фіналу став знаменитий Халк, який оформив дубль. У першому таймі 35-річний екс-форвард збірної Бразилії ударом з-за меж штрафного відкрив рахунок, а наприкінці гри реалізував пенальті.

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Ще один гол у складі переможців забив Фернандес, який ефектно прибрав захисника і потужним ударом пробив кіпера. Крузейро відповів лише на останніх секундах, забивши після кутового. 3:1 – Атлетіко Мінейро став чемпіоном штату.

Свою медаль переможця отримав і Че Че, хоч і просидів усю гру в запасі. Це перший трофей півзахисника після відходу з Динамо. У київській команді бразилець перебував з липня 2018-го по квітень 2019-го, але провів лише 16 матчів. Його контракт належить Сан-Паулу, а за Атлетіко Че Че виступає на правах оренди.

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